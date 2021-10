Adler Mannheim holen sich in Schwenningen Derby-Sieg und Tabellenführung

Villingen-Schwenningen. Mit einem 4:1 (2:0, 0:1, 2:0)-Sieg haben die Adler Mannheim am Freitagabend das Derby bei den Schwenninger Wild Wings gewonnen. Damit sind die Blau-Weiß-Roten neuer Tabellenführer in der Deutschen Eishockey Liga (DEL). Die Partie vor 4.474 Zuschauern im Schwenninger Eisstadion begann mit 45-minütiger Verspätung, weil sich die Adler bei der Anreise mit starkem Verkehrsaufkommen konfrontiert sahen und daher mit dem Bus später als geplant eintrafen.

Zunächst schien sich die ungewohnt lange Anreise auch im Spiel bemerkbar zu machen, gaben doch zunächst die Hausherren aus Schwenningen den Ton an. Je länger das erste Drittel dauerte, desto besser fanden die Adler aber ins Spiel. So erzielte Matthias Plachta in der 18. Minute in Überzahl das 1:0 für die Gäste aus Mannheim. Auch den zweiten Schwenninger Strafbankbesuch nutzte das Team von Adler-Headcoach Pavel Gross eiskalt aus. Borna Rendulic stellte auf 2:0 (18.).

Im zweiten Abschnitt hatten die Adler zunächst Pech, als Markus Eisenschmid nur den Pfosten traf (22.). Noch in derselben Minute mussten Jordan Szwarz und Sinan Akdag bei den Adlern zeitgleich auf die Strafbank. Die Schwenninger nutzten die Chance in Person von Boaz Bassen, der in der doppelten Überzahl auf 1:2 (23.) verkürzte.

Im Schlussabschnitt erhöhte zunächst Jason Bast auf 3:1 (45.), ehe Korbinian Holzer in Unterzahl die Scheibe zum 4:1 (59.) im bereits verwaisten Schwenninger Tor versenkte.

Am Sonntag (16.30 Uhr) haben die Adler Mannheim den Aufsteiger Bietigheim Steelers in der SAP Arena zu Gast.

