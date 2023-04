Adler Mannheim holen finnischen Verteidiger Jyrki Jokipakka

Mannheim. Die Abwehr der Adler Mannheim ohne einen finnischen Verteidiger? Auch in der kommenden Saison in der Deutschen Eishockey Liga wird das nicht so sein. Nachdem Joonas Lehtivuori nach dieser Runde seine Zelte in Mannheim abgebrochen hat, wird sein Landsmann Jyrki Jokipakka diese Position übernehmen. Das berichtet unter anderen der für gewöhnlich gut informierte Eishockey-Insider "RinkRat" bei Twitter. Jokipakka kommt von Ilves Tampere aus der finnischen Liiga. Mit dem Club hatte der 31-Jährige erst am Donnerstag das Spiel um den dritten Platz mit 3:2 gegen IFK Helsinki gewonnen. In der abgelaufenen Saison sammelte Jokipakka, der über die Erfahrung von 150 Einsätzen in der NHL verfügt, in 62 Spielen 24 Scorerpunkte (6 Tore, 18 Vorlagen) für Ilves.

