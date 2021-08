Zug. Die Adler Mannheim haben das erste Testspiel in der Saisonvorbereitung gegen den Lausanne HC 3:1 (1:0,2:0, 0:1) gewonnen. Marcus Eisenschmid hatte die Blau-Weiß-Roten in der 7. Minute in Führung gebracht. Im zweiten Drittel erhöhten Andrew Desjardins und Ruslan Ishakov auf 2:0 und 3:0 (22. Minute und 39.). Im letzten Spielabschnitt verkürzte Benjamin Baumgartner für die Hausherren auf 1:3 (54.).

