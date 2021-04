Düsseldorf. Die Adler Mannheim haben das Auswärtsspiel gegen die Düsseldorfer EG am Freitagabend mit 3:2 (1:1., 0:0, 1:1, OT) nach Overtime gewonnen. Mannheims Taylor Leier hatte die Führung der Düsseldorfer aus der 17. Minute durch Tobias Eder kurz vor Ende des ersten Drittels ausgeglichen (19. Minute).

Nach einem torlosen zweiten Durchgang brachte Craig Schira die Adler im dritten Spielabschnitt in der 43. Minute zunächst mit 2:1 in Führung. Düsseldorfs Alexander Barta rettete die Rheinländer zehn Minuten später in die Verlängerung (53.). In dieser war Mannheims Joonas Lehtivuori in der 64. Minute entscheidend zur Stelle und traf zum 3:2-Sieg.