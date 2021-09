Adler Mannheim gewinnen bei den Eisbären Berlin

Berlin. Die Adler Mannheim haben am Sonntag mit 3:0 (1:0, 0:0, 2:0) bei den Eisbären Berlin gewonnen. Die ersten zwanzig Minuten in der Mercedes-Benz-Arena waren geprägt durch viel Laufarbeit beider Teams. Dementsprechend intensiv war die Partie. Mannheim bewies dabei Geduld und schlug in Überzahl eiskalt zu. Lean Bergmann war in der 16. Minute nach Pass von Tim Wohlgemuth erfolgreich. Somit ging es mit einer 1:0-Führung in die erste Pause.

Der zweite Durchgang blieb umkämpft. Die Hausherren hatten dabei mehr vom Spiel und prüften Adler-Goalie Felix Brückmann das eine oder andere Mal. Mannheim verteidigte insgesamt jedoch stark. Nach vorne versuchten die Blau-Weiß-Roten zwar Nadelstiche zu setzen, die jedoch erfolglos blieben. Dennoch blieb die Führung nach einem torlosen Drittel bestehen.

Der letzte Spielabschnitt verlief wieder ausgeglichener. Erneut schlugen die Adler in Überzahl zu. Matthias Plachta traf in der 48. Minute per Direktabnahme aus dem linken Bullykreis nach Vorlage von Thomas Larkin. Danach versuchten die Eisbären nochmal Druck aufzubauen. Die Adler hielten jedoch dagegen. 22 Sekunden vor der Schlusssirene machte Korbininan Holzer den Deckel drauf. Aus dem eigenen Drittel traf der Verteidiger ins leere Tor der Berliner zum 3:0-Endstand.

