DEL-Play-offs Adler Mannheim nach zweitem Sieg gegen Straubing: Nico Krämmer und das Déjà-vu

Die Mannheimer haben mit ihrem Stürmer einen typischen Play-off-Spieler in ihren Reihen. Am Donnerstag haben die Adler im dritten Viertelfinalspiel in Straubing „Match-Puck".

