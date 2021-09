Adler Mannheim gegen Cardiff weiter ohne Tim Wohlgemuth

Mannheim. Es dauert nicht mehr lange, bis Tim Wohlgemuth sein erstes Pflichtspiel für die Adler Mannheim bestreiten wird. Nachdem der Neuzugang vom ERC Ingolstadt bereits den Champions-League-Auftakt in Cardiff und bei Lukko Rauma verpasst hatte, steht der Stürmer zwar auch im Heimspiel gegen die Cardiff Devils am Donnerstag (19 Uhr) der Mannschaft von Trainer Pavel Gross nicht zur Verfügung. "Diese Partie kommt nach meiner Verletzung noch ein bisschen zu früh", sagte der 22-jährige Nationalspieler am Mittwoch nach dem Training. "Wenn alles gut läuft, peilen wir aber den Samstag an." Die Adler können gegen das Team aus der walisischen Hauptstadt aber wieder auf Thomas Larkin zählen, der am Wochenende beim Qualifikationsturnier in Riga mit der italienischen Nationalmannschaft das Olympia-Ticket verpasst hatte. "Ich kann es kaum erwarten, in der SAP Arena wieder vor Fans zu spielen", sagte der Verteidiger.

Tim Wohlgemuth (Nr. 33), Stürmer, 22 Jahre, Linksschütze © Michael Ruffler