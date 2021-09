Mannheim. Die Adler Mannheim konnten am Freitagabend ihr erstes DEL-Heimspiel der Saison 2021/2022 endlich wieder vor Zuschauern bestreiten und 5854 wollten beim Spiel gegen die Nürnberg Ice Tigers mit dabei sein. Am Ende bejubelten die Adler-Fans einen knappen 3:2 (0:0, 1:1, 2:1)-Heimsieg ihrer Lieblinge.

Das erste DEL-Heimspiel der Adler Mannheim stand am Freitag zunächst aber ganz im Zeichen des Gedenkens an den 2020 verstorbenen Adler-Stadionsprecher Udo Scholz, für den nicht nur ein Banner mit seinem Namen unter das Dach der SAP Arena gezogen wurde, sondern auch der Platz vor den Eingängen A und B der SAP Arena in Udo-Scholz-Platz umbenannt wird.

Im ersten Drittel hatten die Adler ein leichtes Übergewicht, wobei Tim Wohlgemuth in der 11. Minute die große Chance zum Einschuss verpasste. Auch in ihrer ersten Überzahl hatte das Team von Adler-Headcoach Pavel Gross zwei gute Gelegenheiten, aber ein Treffer sollte nicht fallen.

Den gab es dann im zweiten Abschnitt, allerdings waren es die Gäste aus Nürnberg die ihn bejubeln durften, als Tim Fleischer zum 0:1 (29.) traf. Wenig später bebte dann aber die SAP Arena, als Nigel Dawes das 1:1 (33.) markierte und die Adler-Fans endlich wieder jubeln ließ.

Das dritte Drittel begann fulminant, als zunächst Tim Wohlgemuth das 2:1 (41.) für die Adler erzielte, doch Tyler Sheehy schlug fast postwendend zum 2:2 (42.) zurück. Der letzte Treffer der Begegnung war aber den Adlern vorbehalten, als Jason Bast den Siegtreffer zum 3:2 (57.) erzielte.

