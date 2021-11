Adler Mannheim feiern deutlichen Sieg gegen die Iserlohn Roosters

Mannheim. Mit einem Schützenfest haben die Adler Mannheim das Heimspiel gegen die Iserlohn Roosters gewonnen und damit den neunten Sieg in Serie gefeiert. Am Ende steht ein ungefährdetes 6:1 (2:0,2:0,2:1) auf der Anzeigetafel. Damit festigte das Team von Trainer Pavel Gross die Tabellenführung in der Deutschen Eishockey Liga (DEL).

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Von Beginn an dominierten die Adler das Spielgeschehen gegen ersatzgeschwächt eGäste. Sinan Akdag (12.) und Markus Eisenschmid (19.) brachten die Mannheimer schon früh auf die Siegerstraße.

Im zweiten Drittel bauten erneut Akdag (23.) und Nigel Dawes (26.) die Führung aus.

Im Schlussdrittel schraubten Nico Krämmer (42.) und Dawes (43.) das Ergebnis weiter in die Höhe, ehe Foucault für Iserlohn zum Ehrentreffer traf (44.).

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Am Freitag (19.30 Uhr) treten die Adler Mannheim dann bei den Schwenninger Wild Wings.