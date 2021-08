Adler-Mannheim-Fans verursachen Großeinsatz der Polizei

Rhein-Neckar/Blankenloch. Anhänger der Adler Mannheim haben am Wochenende einen größeren Polizeieinsatz ausgelöst und zudem für Verspätungen im regionalen Bahnverkehr gesorgt. Die 15 Eishockeyfans waren am Samstagabend auf dem Rückweg aus Bietigheim, wo die Adler zuvor ein Testspiel hatten. In der Bahn, so teilt die Polizeiinspektion am Montag mit, hätten sie sich „unfriedlich verhalten“. In Höhe Blankenloch bei Stutensee zogen sie gegen 20.45 Uhr schließlich die Notbremse und brachten den Zug zum Stehen. Grundlos, wie die Polizei mitteilt.

Der Bahnhof Blankenloch wurde daraufhin von mehreren Streifen des Polizeipräsidiums Karlsruhe und der Bundespolizeiinspektion angefahren.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Von allen Eishockeyfans, die sich in dem Zug befanden, wurde „zur weiteren Gefahrenabwehr“ die Identität festgestellt. Außerdem wurde ein Strafverfahren wegen des Missbrauchs von Notrufeinrichtungen eingeleitet. Welcher der Adler-Anhänger die Notbremse betätigt hatte, konnte die Polizei vor Ort nicht ermitteln. Jetzt werden Videoaufnahmen ausgewertet, mit denen die Polizei hofft, den Täter ausfindig machen zu können. Wegen des Großeinsatzes hatte die Bahn (S9) 61 Minuten Verspätung.