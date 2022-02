Adler Mannheim Fanprojekt sammelt Spenden für Ukraine vor Heimspiel gegen Straubing

Mannheim. Das Adler Mannheim Fanprojekt sammelt am Mittwoch, 2. März, von 17 bis 19.30 Uhr, zwischen den Eingängen A und B der SAP Arena Spenden für die Menschen in der Ukraine. „Wie es der Zufall will, haben wir einen direkten Kontakt, der am Donnerstag nach Polen an die Grenze zur Ukraine fährt und dort den Flüchtenden direkt vor Ort hilft“, heißt es in einem Beitrag des Fanprojekts auf Facebook. Gebraucht werden Windeln, Babynahrung, Decken, Schlafsäcke, Isomatten, Kissen, Hygieneprodukte, Desinfektionsmittel, Einwegmasken, Feldbetten, Batterien, Kerzen, Taschenlampen, Energieriegel, Konserven oder Nudeln. Das Fanprojekt nimmt die Spenden vor dem Heimspiel der Adler gegen Straubing entgegen.

