Adler Mannheim erreichen nach Sieg gegen Lausanne CHL-Achtelfinale

Lausanne. Die Adler Mannheim haben das Achtelfinale der Champions Hockey League (CHL) erreicht. Die Kurpfälzer gewannen am Mittwoch das Gastspiel beim Lausanne HC mit 5:2 (1:0,2:2, 2:0). Nachdem die Gastgeber aus der Schweiz im ersten Drittel zunächst mehr Spielanteile hatten, kamen die Blau-Weiß-Roten nach und nach besser in die Partie. So gelang Jordan Szwarz eine Minute und zwei Sekunden vor der ersten Pause der Führungstreffer zum 1:0 (19.). Markus Eisenschmid hatte vorher den Puck entscheidend erkämpft und zum Torschützen weitergeleitet.

Im zweiten Durchgang mussten die Adler in Unterzahl zunächst den Ausgleichstreffer zum 1:1 durch Benjamin Baumgartner hinnehmen (26.). Nachdem Fabio Arnold wegen eines harten Checks gegen Moritz Wirth mit einer Fünf-Minuten-Strafe plus Spieldauer das Eis verlassen musste, stellten die Eidgenossen kurz darauf die Partie mit einem Shorthander zunächst auf den Kopf. Cory Emmerton traf zum 2:1 für Laussane (28.). Im Gegenzug drehte Matthias Plachta die Partie quasi im Alleingang. Erst erzielte er den Ausgleich zum 2:2 (29.). Nur wenig später - die Adler waren immer noch in Überzahl - legte Plachta nach feiner Einzelaktion auf Lean Bergmann auf, der die erneute Führung zum 3:2 erzielte (30.).

Erneut war es Bergmann, der nach 57 gespielten Sekunden im finalen Abschnitt mit seinem zweiten Treffer des Abends das vorentscheidende 4:1 (41.) erzielte. Zuvor war er von Plachta und Borna Rendulic in Szene gesetzt worden. Nigel Dawes machte den Sack schließlich zu. Er traf in der 59. Minute ins leere Tor der Schweizer zum 5:2-Endstand.