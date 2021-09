Adler Mannheim eiskalt: 6:2-Sieg gegen Grizzlys Wolfsburg

Wolfsburg. Die Adler Mannheim haben am Sonntag im Auswärtsspiel gegen die Grizzlys Wolfsburg mit 6:2 (2:0, 1:1, 3:1) gewonnen. Nach abwartendem Beginn in der Autostadt übernahmen die Gäste ab Mitte des ersten Durchgangs langsam aber sicher die Initiative und schlugen dann eiskalt zu. So netzte Borna Rendulic zum 1:0 ein (13.). Etwa drei Minuten später legte Korbinian Holzer nach (16.). Mit einer verdienten 2:0-Führung für die Adler ging es somit in die erste Pause.

Am Anfang des zweiten Drittels machten die Adler da weiter, wo sie im ersten aufgehört hatten. Nicolas Krämmer traf 21 Sekunden nach Wiederbeginn und erhöhte auf 3:0, nachdem er von Rendulic bedient worden war (21.). Auch danach versuchten die Gäste aus der Kurpfalz, den Druck hochzuhalten. Im Laufe des Mittelabschnitts kamen dann aber auch die Hausherren auf der Anzeigetafel an, nachdem sie zuvor schon besser in den Durchgang gefunden hatten. In Unterzahl kassierten die Adler das 1:3 durch Garrett Festerling (35.), was zugleich der Zwischenstand zur zweiten Pause war.

Im finalen Spielabschnitt präsentierten sich die Adler weiter konzentriert und effektiv. Nachdem Mannheim zunächst eine gegen Jason Bast ausgesprochene 2+2-Minunten-Strafe souverän überstanden hatte, traf Rendulic mit seinem zweiten Treffer des Nachmittags nach Vorlage von Bast mit einem überlegten Schuss zum 4:1 (46.). Nur eine Minute später stellte Julian Melchiori, der mit einer Direktabnahme zum 2:4 (47.) verkürzte, zwar den alten Abstand wieder her. Doch drei Minuten später legten die Adler in Person von Tim Wohlgemuth nach, der ohne lange zu fackeln aus dem linken Bullykreis in Überzahl zum 5:2 traf (49.). Schließlich machte Krämmer mit seinem zweiten Treffer des Spiels das halbe Dutzend voll, nachdem er im Slot von Rendulic den Puck zugespielt bekommen hatte und nur noch den Schläger zum 6:2-Endstand hinzuhalten brauchte (53.).

