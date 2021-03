Mannheim. Die Adler Mannheim haben die vergangenen drei Partien gegen Wolfsburg (2:1 und 1:0) sowie Bremerhaven (0:5) ohne Ben Smith bestritten. Ob der Kapitän im Heimspiel am Montag (18.30 Uhr) gegen die Iserlohn Roosters zurückkehren wird, steht noch nicht fest. "Die Chancen stehen 50 zu 50", sagte Adler-Trainer Pavel Gross am Samstag. Einem Einsatz von David Wolf, der beim 1:0-Erfolg in Wolfsburg am Donnerstag einen Check gegen den Kopf einstecken musste, steht aber nichts im Weg. "Wir gehen davon aus, dass er in Ordnung ist", sagte Gross. Co-Trainer Mike Pellegrims bezeichnete die Iserlohner als unangenehmen Gegner: "Sie sind läuferisch stark und haben in der Offensive viel Feuerkraft." Einen Tag später (Dienstag, 20.30 Uhr) erwartet Pellegrims gegen die Düsseldorfer EG ein anderes Spiel: "Die Düsseldorfer agieren wie Wolfsburg defensiver."