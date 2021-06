Adler Mannheim Anfang August zurück auf dem Eis - vier Testspiele in Saisonvorbereitung geplant

Mannheim. Die Saisonvorbereitung der Adler Mannheim steht. Wie der Verein am Donnerstag mitteilte, bestreiten die Blau-Weiß-Roten bis zum Start der Champions Hockey League (CHL) vier Testspiele. Während eines Aufenthalts vom 10. August bis zum 14. August im schweizerischen Zug geht es Mittwoch, 11. August (19 Uhr), zunächst gegen CHL-Gegner Lausanne HC. Am Freitag, 13. August (19 Uhr), treten die Adler gegen die Lokalmatadoren vom EV Zug an. Zurück in heimischen Gefilden testen die Adler am Donnerstag, 19. August (17 Uhr), bei den Kölner Haien. Am Samstag, 21. August steht ein Testspiel in Bietigheim an.

Bereits am 25. Juli soll die komplette Mannschaft in Mannheim eingetroffen sein. Bevor das erste Eistraining am Montag, 2. August, ansteht, absolvieren die Spieler in der Woche vom 26. Juli die medizinischen Tests. Auch stehen in der Woche PR- und Fototermine an. Die traditionelle „The Boys Are Back In Town“-Party ist für Freitag, 30. Juli, geplant. „Unter welchen Umständen, lässt sich in der aktuellen Situation leider noch nicht näher vorhersagen. Wir werden alle weiteren Informationen zeitnah über unsere Kanäle veröffentlichen“, hieß es dazu seitens des Vereins. Selbiges gelte für das erste offizielle Eistraining.

Am Mittwoch, 25. August, fliegt das Team ins britische Cardiff, wo einen Tag später die Auftaktpartie der CHL gegen die Devils ansteht (20.00 Uhr).