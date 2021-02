Mannheim. Die Adler Mannheim gehen mit dem gleichen Personal am Montag (18.30 Uhr) ins Duell mit Nürnberg, das am Mittwoch einen 4:3-Sieg bei den Ice Tigers gelandet hat. Stürmer Yannik Valenti, der am Freitag nach seiner Adduktorenverletzung sein Comeback beim Zweitliga-Kooperationspartner gegeben hat, bleibt vorerst in Heilbronn. Stefan Loibl steht nach seiner Oberkörper-Verletzung zwar wieder auf dem Eis, ein Einsatz gegen das Schlusslicht der DEL-Südgruppe kommt für den Mittelstürmer aber noch zu früh. Möglicherweise steht Loibl dem Spitzenreiter am Samstag im Spiel bei den Straubing Tigers wieder zur Verfügung. "Die Tendenz ist positiv. Wir müssen aber noch schauen, ob das auch wirklich klappt", sagte Adler-Trainer Pavel Gross am Sonntag. Die Ice Tigers sieht der Coach stärker, als es der Tabellenplatz vermuten lässt: "Die Ice Tigers haben drei sehr gute Reihen, und die vierte Formation arbeitet hart. Zudem konnte Trainer Frank Fischöder gegen uns zum ersten Mal seine komplette Abwehr einsetzen.

