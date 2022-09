Adler lange ohne Lehtivuori

Mannheim. Die Adler Mannheim müssen in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) lange auf Verteidiger Joonas Lehtivuori verzichten. Wie der achtfache deutsche Meister vor dem Saisonstart am Freitag (19.30 Uhr) gegen die Schwenninger Wild Wings mitteilte, fällt der Finne wegen einer Schulterverletzung rund zwei Monate aus. Diese hatte sich Lehtivuori bereits zu Beginn der Vorbereitung zugezogen und müsse nun operativ versorgt werden. „Mit Joonas fehlt uns ein ganz wichtiger Baustein unserer Defensive und unserer Special Teams. Wir wünschen ihm eine gute und schnelle Genesung“, wird Adler-Sportmanager Jan-Axel Alavaara in der Mitteilung zitiert. Neben dem 34-jährigen Lehtivuori müssen die Mannheimer an diesem Wochenende auch weiterhin auf die angeschlagenen Tyler Gaudet und Philipp Preto verzichten.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Dafür macht der bis ursprünglich Oktober noch verletzte Thomas Larkin laut den Adlern große Fortschritte und könnte früher als zuvor angenommen zurückkehren. pk