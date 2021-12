Adler holen sich mit Sieg in München die Tabellenführung

München. Die Adler Mannheim haben am Donnerstag im Auswärtsspiel gegen den EHC München mit 5:2 (2:1, 2:1, 1:0) gewonnen. Damit holte sich die Mannschaft von Trainer Pavel Gross die Tabellenführung.

Mit seinem Tor brachte Verteidiger Ilari Melart die Adler mit 1:0 (5.) in Führung. Die Gastgeber aus München antworteten in der 8. Minute, als Yannic Seidenberg zum 1:1 für den EHC traf. In den Schlussminuten des ersten Drittels schienen die Münchner in Überzahl die Chance zu erhalten in Führung zu gehen,. Doch es kam anders: 15 Sekunden vor Drittelende traf Lean Bergmann zum 2:1 für die Adler (20.).

Für das zweite Drittel hatte sich Dennis Endras eine Glanztat aufgehoben, als er bei einem Vier auf Eins-Konter der Münchner gegen Trevor Parkes den 2:2-Ausgleich der Hausherren verhinderte (21.). Wie es besser geht, zeigte nur wenig später Nigel Dawes, als er den Puck zum 3:1 (22.) für die Adler versenkte. Nach Zuspiel von Dawes erhöhte Jordan Szwarz auf 4:1 (26.) für die Adler.

Im Schlussabschnitt machten die Bayern zwar Druck. Doch das letzte Tor der Partie war Andrew Desjardins vorbehalten, der 15 Sekunden vor Spielende zum 5:2 (60.) in den bereits verwaisten Münchner Kasten traf.

Am Sonntag (14 Uhr) haben die Adler Mannheim in der SAP Arena die Grizzlys Wolfsburg zu Gast.

