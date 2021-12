Adler gegen Düsseldorf vor 750 Helfern in der SAP Arena

Mannheim. Für die Adler Mannheim geht es am Donnerstag (19.30 Uhr) im Heimspiel gegen die Düsseldorfer EG um mehr als die drei Punkte, die sie am 34. Spieltag der Deutschen Eishockey Liga holen können. Die Partie am 23. Dezember ist traditionell das „Spiel der leuchtenden Herzen“. Doch statt Gänsehaut-Garantie in ausverkaufter Hütte tritt das Team von Trainer Pavel Gross vor fast leeren Rängen an. Lediglich 750 Karten (Maximalauslastung) durften an Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Kliniken, der Feuerwehr, den Verkehrsbetrieben und des Einzelhandels verteilt werden.

Ihnen und den Fans zu Hause wollen die Adler möglichst den nächsten Sieg schenken. „Wir wissen, dass die DEG defensiv sehr diszipliniert ist. Wir müssen versuchen, sie zu knacken. Gleichzeitig müssen wir Geduld haben, weil die Düsseldorfer dafür bekannt sind, dass sie nach vorne marschieren. Die haben ein sehr starkes Powerplay“, erklärte der Trainer im Vorfeld der Partie.

Weitere Steigerung nötig

Beim jüngsten Sieg gegen Augsburg nach Verlängerung lief noch nicht wieder alles wie am Schnürchen. „Ich glaube, wir werden am Donnerstag frischer aussehen und ich bin mir sicher, dass wir mehr Selbstbewusstsein in das Spiel einbringen. Das bringt dann wieder mehr Sicherheit und Qualität an der Scheibe“, hoffte Gross auf eine Steigerung. Die wird gegen den Tabellensechsten nötig sein. Das weiß der 53-Jährige: „Es ist ja noch nicht so lange her, dass wir gegen Düsseldorf gespielt haben. Es wird Zeit, dass wir die Punkte hierbehalten“, sprach Gross die 2:4-Heimniederlage vor einer guten Woche gegen die DEG an.

Ob der angeschlagene Verteidiger Ilari Melart wieder dabei sein wird, steht noch nicht fest. Erst kurzfristig werden die Coaches auch entscheiden, ob Stürmer Ruslan Iskhakov sein Comeback feiert. Der 21-jährige Russe hatte sich am ersten Spieltag am Fuß verletzt und fehlte seitdem.

Abwehrspieler Mark Katic, seit kurzem aus der Corona-Quarantäne zurück, will am Donnerstag einen Sieg. „Das ,Spiel der leuchtenden Herzen‘ ist ein sehr wichtiger Abend für uns und die Fans. Es ist so bitter, dass wir nicht vor vollen Rängen spielen können.“