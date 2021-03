Straubing. Nach sieben Siegen in Folge hat es die Adler Mannheim wieder erwischt. Die Mannschaft von Trainer Pavel Gross verlor am Samstag bei den Straubing Tigers mit 2:3 (1:0, 0:1, 1:1, 0:1) nach Verlängerung. Bis 86 Sekunden vor dem Ende lang der Spitzenreiter der DEL-Südgruppe noch mit 2:1 vorn, ehe die Tigers die Partie drehten. „Es ist immer ärgerlich, wenn man kurz vor Schluss den Ausgleich kassiert und dann auch noch verliert“, sagte Adler-Torhüter Felix Brückmann. „Man hat dem Gegner angemerkt, dass er unbedingt in die Play-offs kommen will. So eine Einstellung brauchen wir auch.“ Mit sechs Punkten aus den vergangenen drei Spielen hatten sich die Tigers im Kampf um die Play-offs zurückgemeldet. Entsprechend breit war die Brust der Niederbayern.

AdUnit urban-intext1

„Wir sind so heiß auf dieses Spiel, das kann man sich gar nicht vorstellen. Das wird man in den ersten zehn Minuten merken“, sagte Straubings Verteidiger Marcel Brandt vor dem ersten Bully. Obwohl Florian Elias die erste Riesenchance ausließ, weil ihm die letzte Entschlossenheit im Abschluss fehlte (2.), folgte die kalte Dusche für die Tigers schnell. Benedikt Schopper rutschte hinter dem eigenen Tor aus, Matthias Plachta schnappte sich den Puck, passte ohne zu zögern zu David Wolf, und der beförderte ihn weiter ins Netz – nach nicht einmal vier Minuten lagen die Adler in Führung. Fast im Gegenzug wäre der kleine Vorteil um ein Haar auch schon wieder dahin gewesen. Corey Tropp wollte die Scheibe um den Pfosten drehen, doch im letzten Moment war Brückmann mit dem Spagat im bedrohten Eck (4.).

Drittelergebnisse: 0:1, 1:0, 1:1, 1:0. 0:1, 1:0, 1:1, 1:0. Die Adler: Brückmann – Schira, Katic; Larkin, Krupp; Reul, Akdag; Wirth – Plachta, Smith, Wolf; Krämmer, Bast, Leier; Elias, Loibl, Eisenschmid; Huhtala, Schütz, Klos. Tore: 0:1 Wolf (3:35), 1:1 Balisy (32:38), 1:2 Larkin (46:33), 2:2 Mouillierat (58:34), 3:2 Williams (60:58). Schiedsrichter: Bastian Steingroß (Berlin) und Marian Rohatsch (Lindau). Zuschauer: keine zugelassen. Strafminuten: Straubing 6 – Mannheim 4. Nächstes Spiel: Adler – EHC Red Bull München (Montag, 20.30 Uhr).

Die Mannheimer versuchten, das Spiel unter Kontrolle zu bringen. Das gelang ihnen im ersten Drittel bis auf wenige Ausnahmen sehr gut. Die beste Chance, den Vorsprung auszubauen, hatte Tommi Huhtala. Nach einem Schuss von Mark Katic scheiterte er mit der Rückhand an Sebastian Vogl (15.). Ansonsten konzentrierten sich beide Mannschaften darauf, in der Defensive gut zu stehen und mit Checks Akzente zu setzen. Auf Adler-Seite waren vor allem Thomas Larkin und Björn Krupp physisch präsent, bei Straubing versuchte Sena Acolatse, den Gegner aus der Fassung zu bringen. Durchgang Nummer zwei begann mit einem Kabinettstückchen. Taylor Leier narrte Brandt mit einem Tunnel, sein Schuss strich aber knapp am langen Pfosten vorbei (21.).

Für lange Zeit war‘s das mit den Mannheimer Offensivbemühungen, der Auftritt am Pulverturm wurde nun etwas zu unterkühlt. Die Strafe folgte auf dem Fuß – und das ausgerechnet im ersten Adler-Powerplay. Katic leistete sich einen kapitalen Bock, Antoine Laganière fing seinen Pass ab, feuerte auf Brückmann. Der Goalie war zwar mit dem rechten Schoner zur Stelle, doch der Puck landete direkt auf Chasen Balisys Schläger, der zum 1:1 vollstreckte (33.). „Das war kein guter Aufbau, das darf uns nicht passieren“, sagte Stefan Loibl, der nach auskurierter Oberkörperverletzung ein unauffälliges Comeback gab. Da nach Stephan Daschner auch Brandon Gormley auf die Strafbank wanderte, durften die Mannheimer nach diesem Schock für 1:21 Minuten in doppelter Überzahl ran. Doch die hätten sie schlechter kaum spielen können. Die Straubinger fingen einen schlampigen Pass von Markus Eisenschmid ab und durften sogar einen Konter fahren, die Zuspiele kamen auch danach nicht an. Brückmann brachte sich zu Beginn des letzten Drittels in die Bredouille, zog den Kopf mit einer Schulterparade aber noch aus der Schlinge (43.). Der nächste Treffer fiel auf der anderen Seite. Bei angezeigter Strafe gegen Straubing zog Larkin von der blauen Linie ab, sein Schuss schlug genau im Winkel ein. Da zahlte sich auch Huhtalas Arbeit vor dem Kasten aus, der Vogl die Sicht nahm (47.).

AdUnit urban-intext2

Die Tigers gaben nicht auf, Laganière tauchte mutterseenallein vor Brückmann auf, doch der machte die Schotten dicht (51.). Zwei Minuten vor Schluss nahm Straubings Trainer Tom Pokel eine Auszeit und Torhüter Vogl zugunsten eines sechsten Feldspielers vom Eis. Das Risiko ging auf. Die Tigers warfen den Puck vors Tor, Kael Mouillierat fälschte ihn noch leicht ab und lenkte ihn ins lange Eck zum 2:2 (59.). Die Entscheidung fiel in der Verlängerung, in dieser agierten die Adler so passiv wie in den 60 Minuten zuvor. Jeremy Williams hielt seinen Schläger in einen Brandt-Schuss zum 3:2-Siegtor für die Straubinger (61.). Um am Montag (20.30 Uhr) im Topspiel gegen den EHC Red Bull München zu bestehen, müssen sich die Adler wieder auf ihre Stärken besinnen. Sein Debüt im blau-weiß-roten Trikot kann dann möglicherweise Sean Collins geben. Der Neuzugang, der am Dienstag aus China in Mannheim angekommen war, muss sich am Sonntag dem entscheidenden Corona-Test unterziehen.