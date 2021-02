Nürnberg. Die Adler Mannheim haben mit dem 4:3 (1:1, 2:1, 1:1) bei den Nürnberg Ice Tigers den sechsten Sieg in Folge klar gemacht. Allerdings musste der Tabellenführer der Süd-Gruppe beim Schlusslicht sehr hart für die drei Punkte kämpfen. „Das war ein hart umkämpfter Sieg. Nürnberg hat es uns nicht leicht gemacht“, zollte Adler-Angreifer David Wolf den Franken Respekt.

Nürnberg – Adler Drittelergebnisse: 1:1, 1:2, 1:1.

1:1, 1:2, 1:1. Die Adler: Endras –Larkin, Katic; Reul, Akdag; Schira, Krupp; Wirth – Plachta, Smith, Wolf; Huhtala, Schütz, Eisenschmid; Krämmer, Bast, Leier; Brune, Klos, Elias.

Endras –Larkin, Katic; Reul, Akdag; Schira, Krupp; Wirth – Plachta, Smith, Wolf; Huhtala, Schütz, Eisenschmid; Krämmer, Bast, Leier; Brune, Klos, Elias. Tore: 0:1 Plachta (3:21), 1:1 McLellan (4:26), 2:1 Fox (22:47), 2:2 Leier (37:00), 2:3 Wolf (38:33), 2:4 Smith (47:19).

0:1 Plachta (3:21), 1:1 McLellan (4:26), 2:1 Fox (22:47), 2:2 Leier (37:00), 2:3 Wolf (38:33), 2:4 Smith (47:19). Schiedsrichter: Lasse Kopitz (Iserlohn), Marian Rohatsch (Lindau).

Lasse Kopitz (Iserlohn), Marian Rohatsch (Lindau). Zuschauer: keine zugelassen.

keine zugelassen. Strafminuten: Nürnberg 2 – Mannheim 4.

Nürnberg 2 – Mannheim 4. Nächstes Spiel: Adler – Nürnberg Ice Tigers (Montag, 18.30 Uhr).

Tommi Huhtala kehrte nach fast vierwöchiger Verletzungspause bei den Adlern zurück und stürmte neben Markus Eisenschmid und Center Felix Schütz. Im Kasten der Adler stand dieses Mal Dennis Endras.

Und der Routinier war schon nach 30 Sekunden gefordert. Marcus Weber schoss aus sehr spitzem Winkel, am Pfosten lauerte Daniel Schmölz, doch Endras machte dicht. Die Franken kamen mit dem Rückenwind von zuletzt zwei Siegen aus der Kabine und wollten es auch dem Spitzenreiter schwer machen. Die Mannheimer wurden früh und hart attackiert. Doch gleich ihr erste Angriff war erfolgreich. Thomas Larkin packte seinen Schlagschuss von der blauen Linie aus. Die Scheibe zischte zwar am Tor vorbei, kam aber über die Bande zurück in die Gefahrenzone. Matthias Plachta antizipierte glänzend, fackelte nicht lange und überwand Niklas Treutle zur 1:0-Führung (4.). Kurz darauf hätte Nico Krämmer per Bauerntrick fast nachgelegt. Stattdessen glich Tyson McLellan 65 Sekunden nach dem Rückstand aus. Den ersten Versuch konnte Endras noch abwehren, aber McLellan reagierte blitzschnell – 1:1 (5.). Und um ein Haar hätte Andrej Bires direkt nach dem Bully das 2:1 für die Ice Tigers nachgelegt. Der Puck lag kurz frei, ehe es den Mannheimern gelang, ihn wegzubefördern. Puh. Glück für die Adler. Da Endras auch gegen Schmölz Sieger blieb (6.), kamen die Adler immer besser in Fahrt. Sinan Akdag mit einem Blueliner (7.). Eisenschmid fackelte nicht lang, prüfte gleich zwei Mal Goalie Treutle (8.). Nürnberg versteckte sich zwar nicht, aber die Mannheimer kamen auf. Da aber Krämmer (10.), Huhtala (11.) oder Ben Smith (12.) nicht nachlegten, blieb es spannend. So kam Weber nicht an Endras vorbei (12.). Kurz darauf die erste Überzahl für die Blau-Weiß-Roten, bei der jedoch nichts heraussprang. Nürnberg konnte zwar das hohe Anfangstempo nicht mehr halten, aber es ging dennoch mit 1:1 in die Kabine.

Nach der Pause drückten die Adler auf einen schnellen Treffer. Bast und Krämmer stellten die Abwehr der Ice Tigers vor große Probleme (22.). Stattdessen netzten jedoch die Nürnberger ein. Gegen McLellan blieb Endras zwar zwei Mal Sieger, dann aber jubelte Dane Fox. Endras war komplett ohne Sicht – 1:2 (23.). Das war ein Schlag ins Kontor. Andrew Bodnarchuk hatte die Riesenchance, schob die Scheibe jedoch am Kasten vorbei (24.). Es dauerte ein bisschen, dann hatten sich die Mannheimer wieder sortiert. Aber Nürnberg blieb bei Kontern gefährlich. So stand Patrick Reimer völlig frei vor Endras (28.). Das hätte schief gehen können.

Erstmals in Unterzahl verteidigten die Adler sehr früh und giftig, so dass keine Gefahr aufkam (32.). Bei Fünf gegen Fünf gab es nun einen offenen Schlagabtausch: Hier verpasste Ex-Adler Luke Adam, da vergab Eisenschmid (35.). Nach dem Schuss von Wolf rutschte die Scheibe parallel zur Torlinie vom Kasten weg (36.). Über die wichtige Markierung stocherte Taylor Leier den Puck dann aber im Gewühl – 2:2 (38.). Und während Smith nach Wolfs tollem Pass noch knapp scheiterte, fuhr er weiter, bediente den Stürmer-Hünen und Wolf stellte auf 3:2 (39.).

Nach Wiederbeginn konnten sich die Nürnberger bei Treutle bedanken, dass es beim 3:2 blieb. Plachta hatte viel zu viel Platz, doch der Ice-Tigers-Goalie brachte noch seinen Schoner aufs Eis (44.). Auf der anderen Seite verpasste Bires den möglichen Ausgleich (46.). Plachta, Smith und Wolf gegen zwei Nürnberger – das klappte noch nicht. Aber das Trio ließ nicht locker. Wolf umkurvte die komplette Defensive, blieb zwar am Pfosten hängen, doch Smith drückte den Puck über die Linie (48.). McLellan passte das nicht, er verkürzte auf 3:4. Vorausgegangen war ein langer Pass von Arturs Kulda, mit dem die Adler-Abwehr ausgehebelt wurde (49.). Die Franken witterten die Chance, Adam und Eric Cornel scheiterten knapp. Zwei Minuten vor Schluss räumte Treutle seinen Posten zugunsten eines sechsten Feldspielers. Dieser Schachzug brachte jedoch nichts mehr.