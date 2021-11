Mannheim. Für die Mannheimer Adler steht am Sonntag um 14 Uhr in der SAP-Arena gegen die Icetigers aus Nürnberg das dritte Ligaspiel in fünf Tagen an. Das Spiel können Sie in unserem Ticker unter mannheimer-morgen.de/adler verfolgen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1