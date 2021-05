"Adler-Check" mit Sven Metzger von „Eiszeit FM“: Ein Schmerzhafter Blick zurück

Mannheim. Besondere Ereignisse erfordern besondere Maßnahmen. Da die Adler Mannheim das Finale in der Deutschen Eishockey Liga verpasst haben, herrschte nach der entscheidenden 1:2-Niederlage gegen Wolfsburg Redebedarf. Keine zwölf Stunden später saß MM-Sportredakteur Christian Rotter im Aufnahmestudio, um mit seinem am Telefon zugeschalteten Kollegen Sven Metzger von „Eiszeit FM“ die Gründe des Scheiterns zu analysieren. In der neuen Folge des „Adler-Checks“, des Eishockey-Podcasts des Mannheimer Morgen, geht es aber nicht nur um den schmerzhaften Blick zurück, sondern auch schon darum, an welchen Stellschrauben der Club für die neue Saison drehen muss.

Sven Metzger von „Eiszeit FM" analysiert mit MM-Sportredakteur Christian Rotter die Gründe für das Scheitern der Adler in den Playoffs. © Privat

Einig sind sich die beiden darin, dass auf eine unterm Strich starke Hauptrunde durchwachsene Play-offs folgten. „Die Mannschaft hat im Verlauf des Jahres ihre Energie verloren und sie nicht mehr wiedergefunden“, sagte Metzger. Er wunderte sich vor allem darüber, dass vom Selbstvertrauen, das eigentlich zur Genüge hätte vorhanden sein müssen, wenig bis nichts zu sehen war: „Nach einer solchen Hauptrunde und dem gedrehten dritten Viertelfinalspiel gegen die Straubing Tigers hätte die Brust doch breiter gar nicht sein können.“

Metzger fand es gut, dass sich Pavel Gross in der Pressekonferenz am Freitag vor seine Mannschaft stellte und seinen Stolz auf sie ausdrückte. Ihm missfiel jedoch, dass der Adler-Trainer im gleichen Atemzug die Liga nicht zum ersten Mal für den zweimal verschobenen Saisonstart scharf kritisierte.







„Königspersonalie“ Ben Smith

Metzger und Rotter wagte allerdings auch schon einen Blick in Richtung neue Saison. Eine Blutauffrischung sei nötig, bei der Kaderplanung hänge viel davon ab, ob die Adler Kapitän Ben Smith halten können.

Wer jetzt Lust auf Eishockey, die Adler und den Podcast bekommen hat – super. Herunterladen können sich alle den „Adler-Check“ kostenlos unter mannheimer-morgen.de/podcast. Dort kann das Format auch direkt abonniert werden. Hinterlegt ist der Adler-Podcast zudem auf den gängigen Plattformen wie Spotify (www.open.spotify.com), Deezer (www.deezer.com), Apple Podcast oder Amazon Music (www.amazon.de/music/lp/podcasts).