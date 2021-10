Adler belohnen sich nach einem „Scheiß-Tag im Bus“

Schwenningen. In der DEL wird es ganz genau genommen. Da der Punkteschnitt in einer Liga mit 15 Clubs und einer daraus resultierenden schiefen Tabelle darüber entscheidet, auf welchem Platz ein Team rangiert, wird dieser bis auf die dritte Stelle nach dem Komma errechnet. Nach elf Spielen stehen die Adler Mannheim bei 2,273 Zählern pro Partie, genauso viele hat bislang nur der EHC Red Bull München eingefahren.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Bis zwei Minuten vor Schluss der Mannheimer Begegnung in Schwenningen am Freitag lagen die Bayern auch noch vor den Nordbadenern. Doch dann kam der Auftritt von Korbinian Holzer. Die Wild Wings agierten in Überzahl und hatten ihren Torhüter zugunsten eines sechsten Feldspielers vom Eis genommen. Holzer angelte sich den Puck – und beförderte ihn über die Bande in den verwaisten Kasten. Statt 3:1 hieß es nun 4:1, und wegen dieses Empty Netters zogen die Adler an München vorbei auf den ersten Tabellenplatz.

Diese Momentaufnahme wird im Lager der Blau-Weiß-Roten niemand überbewerten – erst recht nicht dann, wenn der Trainer Pavel Gross heißt. Dennoch ist diese positive Zwischenbilanz nicht hoch genug zu bewerten. Zum einen steckt den Adlern die zweite Englische Woche in Folge in den Knochen, zum anderen müssen sie weiter auf einige Schlüsselspieler verzichten. In Schwenningen kehrten immerhin Markus Eisenschmid und Nico Krämmer nach seiner Schulterprellung ins Team zurück, somit fehlten mit Torhüter Dennis Endras, den Verteidigern Mark Katic, Denis Reul und Moritz Wirth sowie den Stürmern Ruslan Iskhakov und David Wolf nur noch sechs Profis wegen Verletzungen.

Gross hatte bei seiner Spielanalyse wohl auch die Probleme bei der Anreise im Kopf – da der Mannheimer Tross erst um 18.45 Uhr im Schwarzwald ankam, begann die Partie mit 45 Minuten Verspätung erst um 20.15 Uhr -, als er sagte: „Wir wollten nach dem Lausanne-Spiel zurückgekommen, das ist uns gelungen. Wir haben gut angefangen, und die zwei Powerplay-Tore haben uns geholfen.“

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Mit dem ersten Drittel und den beiden Überzahl-Toren von Matthias Plachta (13.) und Borna Rendulic (18.) konnte der Coach in der Tat zufrieden sein, für den zweiten Abschnitt traf das nicht zu. Nachdem Eisenschmid den Pfosten getroffen (22.) und es den Anschein hatte, dass die Adler früh eine Vorentscheidung herbeiführen wollten, drohte das Spiel zu kippen. In doppelter Überzahl brachte Boaz Bassen Schwenningen wieder auf 1:2 heran (23.) – sehr zum Unmut von Gross: „Zuvor hatten wir eineinhalb Minuten in der offensiven Zone gespielt, ehe uns zwei Fouls innerhalb von fünf Sekunden unterlaufen sind – dann kommt Schwenningen zurück. In dieser Phase haben wir uns mehr mit den Schiedsrichtern beschäftigt als mit unserem Spiel.“ Immerhin fanden die Mannheimer im letzten Drittel zu einem konzentrierten Auftritt zurück. „Hinten raus haben wir wieder das Eishockey gespielt, das wir spielen wollen“, sagte Gross.

Zu den letzten 20 Minuten kamen die Adler in der Tat mit Volldampf aus der Kabine. Nachdem Jason Bast zunächst am Gestänge gescheitert war (42.), zielte er drei Minuten später genauer. Nach einem Traumpass von Ilari Melart brach er über die linke Seite durch und versenkte die Scheibe zum 3:1 für die Mannheimer genau im Winkel. „Ich habe gemerkt, dass die Schwenninger im Begriff waren zu wechseln. Ich habe die Lücke gesehen, aber das war natürlich auch ein geniales Zuspiel von Ilari“, sagte Bast: „Mit diesem Tor haben wir endgültig die Sicherheit in unseren Aktionen zurückbekommen.“

Auch Rendulic war zufrieden – und um dieses Gefühl auszudrücken, wählte der Kroate deutliche Worte, wie sie für ihn typisch sind: „Das war ein solides Spiel nach einem Scheiß-Tag im Bus.“ Dass ein Teil der Schwenninger Fans Probleme mit dem Verlieren hatte, nahm der Stürmer gelassen hin: „Beim Gang in die Kabine haben sie Bierbecher auf uns geworfen. Aber das ist okay, wir haben gewonnen.“

Weiter geht’s für die Adler am Sonntag (16.30 Uhr/SAP Arena) gegen die Bietigheim Steelers. Der Aufsteiger hat bislang gezeigt, dass er nicht im Vorbeigehen zu schlagen ist. Mit dem 3:2 gegen Iserlohn verbesserten sich die Steelers am Freitag auf den neunten Tabellenplatz. Schon in der Vorbereitung hatte sich das Gross-Team gegen den Außenseiter schwergetan. Beim 5:4 brachte am 21. August erst das Penaltyschießen die Entscheidung.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3