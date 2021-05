Adler bauen auf Luca Tosto

Mannheim. Die Adler Mannheim trauen dem 20-jährigen Luca Tosto (Bild) einiges zu. Daher hat der Club der Deutschen Eishockey Liga den Stürmer mit einem Zweijahresvertrag ausgestattet.

Tosto weiß, wo das Tor steht. In der DEL2-Hauptrunde erzielte der Linksschütze für die Tölzer Löwen in 38 Partien 19 Treffer und bereitete 23 weitere Tore vor. „Mit Luca konnten wir einen talentierten Stürmer von Mannheim überzeugen. Seine Entwicklung, gerade in der vergangenen Saison, ist bemerkenswert“, wird Sportmanager Jan-Axel Alavaara in einer Mitteilung zitiert. Tosto ist dank einer Förderlizenz auch für den Kooperationspartner Heilbronn spielberechtigt. jako