Mannheim. Bei den Adler Mannheim sind erneut mehrere Spieler positiv auf das Coronavirus getestet worden. Wie der Verein am Samstagmittag mitteilte, seien nach Matthias Plachta nun auch auch Pavel Gross, Sinan Akdag, Mark Katic, Jason Bast, Andrew Desjardins, Nico Krämmer, Jordan Szwarz und David Wolf an dem Virus erkrankt. Gross und die sieben neu infizierten Spieler sollen sich bereits in häuslicher Isolation befinden. Ihnen gehe es laut Angaben des Vereins den Umständen entsprechend gut.

Wie lange der Tabellenführer der PENNY DEL auf die betroffenen Akteure verzichten muss, sei derzeit noch unklar. Diesbezüglich sollen die Adler in engem Kontakt mit dem Gesundheitsamt Mannheim stehen. Fest stehe aber, dass Mike Pellegrims während Gross‘ Abwesenheit die Aufgaben des Cheftrainers übernimmt, Marcel Goc fungiere in dieser Zeit als Assistenztrainer. Eine Absage des Achtelfinal-Hinspiels der Champions Hockey League zwischen den Adlern und Frölunda stehe nach derzeitigem Stand nicht im Raum.