Ingolstadt/Mannheim. Die Adler Mannheim haben am Freitagabend ein spektakuläres Eishockey-Spiel für sich entschieden. Beim ERC Ingolstadt behauptete sich die Mannschaft von Cheftrainer Pavel Gross nach einem frühen 0:3-Rückstand noch mit 6:4 (3:3/2:1/1:0). Der Deutsche Meister von 2019, der seinen 19. Sieg im 23. Saisonmatch feierte, festigte damit seine Tabellenführung in der DEL-Gruppe Süd.

AdUnit urban-intext1

Die Adler erwischten einen denkbar schlechten Start in die Partie. Brandon DeFazio erzielte nach nur 42 Sekunden das 1:0 für Ingolstadt (1.). 91 Sekunden später legte Garret Pruden das 2:0 für den Dritten der Süd-Gruppe nach (3.). Nach 6:15 Minuten stand es 0:3 aus Mannheimer Sicht: David Elsner brachte einen Konter im Tor von Dennis Endras unter (7.). Noch im Auftaktdrittel glichen die Blau-Weiß-Roten die Begegnung aber wieder aus: Nico Krämmer (8.), Craig Schira (13.) und David Wolf (19.) trafen nach sehenswerten Mannheimer Spielzügen zum 1:3, 2:3 und 3:3.

Im zweiten Abschnitt brachte Verteidiger Mark Katic die Adler erstmals in Führung – 4:3 (29.). Nur 36 Sekunden danach erzielte Ryan Kuffner das 4:4 (29.), Taylor Leier hatte allerdings schon wenig später das 5:4 für die Kurpfälzer parat (34.). Im Schlussdrittel schoss Ben Smith 1,6 Sekunden vor dem Ende in doppelter Überzahl das Tor zum 6:4-Endstand (60.). Am Sonntag (14.30 Uhr) geht es für die Adler mit einem Heimspiel gegen die Augsburger Panther in der SAP Arena weiter. cap