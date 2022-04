5:3-Sieg in Berlin - Adler Mannheim erzwingen Spiel vier

Berlin. Die Adler Mannheim haben das dritte Spiel der Halbfinal-Serie gegen die Eisbären Berlin mit 5:3 (1:1,1:0,3:2) gewonnen. Damit verhindert das Team von Trainer Bill Stewart das vorzeitige Aus in den Play-offs.

Mit dem frühen 1:0 in der vierten Minute durch Markus Hännikäinen erwischten die Adler Mannheim einen Auftakt nach Maß. Die Berliner schlugen durch Frans Nielsen zurück (7.). Es entwickelte sich im ersten Drittel ein intensiver Schlagabtausch mit einem Chancenplus für die Eisbären.

Im zweiten Drittel wurden die Adler immer stärker. Nigel Dawes brachte die Mannheimer nach Vorlage von Mark Katic in Führung (31.).

Im letzten Drittel bauten Nicolas Krämmer (47.) und Nigel Dawes (51.) die Führung für die Adler weiter aus. Berlin riskierte viel und wurde durch den Anschlusstreffer von Blaine Byron belohnt (58.). Doch Nigel Dawes entschied das Match mit seinem zweiten Treffer (60.). Das Tor von Eisbären-Spieler Johan Södergran im direkten Gegenzug kam zu spät (60.). Am Ende siegte Mannheim verdient mit 5:3.

Am Dienstag geht die Halbfinal-Serie in Mannheim weiter. Spiel vier in der SAP Arena beginnt um 19.30 Uhr.