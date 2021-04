Mannheim. In der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) haben die Adler Mannheim am Samstagabend den fünften Sieg in Folge sichergestellt. Mit dem letztlich souveränen 5:1 (1:0/1:0/3:1)-Heimerfolg gegen die Kölner Haie feierte die Mannschaft von Cheftrainer Pavel Gross zugleich ihren 26. Sieg im 31. Saisonspiel.

Zu Beginn des ersten Drittels ging es ausgeglichen zur Sache, Köln hielt gut dagegen. Die Adler erhöhten aber stetig den Druck – und gingen nach einer Viertelstunde durch ein Powerplay-Tor von David Wolf mit 1:0 in Führung (15.). Danach kontrollierte der Deutsche Meister von 2019 die Begegnung und ließ lange Zeit wenig zu. Mark Katic erhöhte im zweiten Abschnitt auf 2:0 (33.). Im Schlussabschnitt kam zunächst wieder Spannung auf: Mike Zalewski erzielte den 1:2-Anschlusstreffer für die Haie (45.). Ein Fehler von Kölns Torwart Hannibal Weitzmann, den Brendan Shinnimin zum 3:1 nutzte, machte der Drangphase der Rheinländer jedoch einen Strich durch die Rechnung (47.). Zwei Minuten später legte Stefan Loibl das 4:1 für Mannheim nach (49.). Mit einem Short-Hander stellte Matthias Plachta den 5:1-Endstand her (57.).

Für die Adler geht es am Montagabend (18.30 Uhr) zu Hause gegen die Fischtown Pinguins aus Bremerhaven weiter.

