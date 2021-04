4:3 nach 0:3 – Adler Mannheim siegen in Overtime gegen Straubing und stehen im Halbfinale

Mannheim. Die Adler Mannheim stehen im Playoff-Halbfinale der Deutschen Eishockey-Liga (DEL). Im dritten Spiel der Best-of-three-Serie gegen die Straubing Tigers schaffte die Mannschaft von Cheftrainer Pavel Gross, die vor dem letzten regulären Drittel mit 0:3 zurücklag, noch den 3:3-Ausgleich. In der Overtime stellten die Adler dann den 4:3 (0:2/0:1/3:0/1:0)-Heimsieg sicher.

Zwei Tage nach ihrem 3:1-Erfolg in Straubing, der den 1:1-Ausgleich in der Serie bedeutete, fanden die Adler zunächst überhaupt nicht in die Partie. In der fünften Minute fälschte Travis James Mulock einen Schuss von Sebastian Schopper zur 1:0-Führung für die Gäste ab. Fünf Minuten später schloss Corey Tropp eine schöne Kombination zum 2:0 ab (10.). Im zweiten Drittel agierte der Hauptrundensieger aus Mannheim engagierter, ohne aber wirklich gefährlich zu werden. Stattdessen setzte es in eigener Überzahl den nächsten Nackenschlag, als Antoine Laganière auf 3:0 für Straubing erhöhte (31.).

Im dritten Abschnitt dann das Comeback der Adler. Sinan Akdag (50.) und Brendan Shinnimin (52.) verkürzten jeweils im Powerplay auf 2:3. In Minute 55 gelang Verteidiger Thomas Larkin der 3:3-Ausgleich. In der Overtime war es Ben Smith, der auf 4:3 für Mannheim stellte (71.).

