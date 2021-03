Mannheim. Die Adler Mannheim haben auch das dritte Spiel in dieser Woche für sich entschieden. In ihrem letzten Match in der DEL-Südgruppe setzte sich die Mannschaft von Cheftrainer Pavel Gross am Sonntagnachmittag mit 4:2 (2:1/2:0/0:1) gegen die Augsburger Panther durch. Für den souveränen Tabellenführer der Südgruppe war es der 20. Sieg in der 24. Partie.

Die 1:0-Führung für die Adler stellte Markus Eisenschmid sicher. Mannheims Angreifer verlängerte in der zehnten Minute einen Schuss von Tommi Huhtala ins Augsburger Tor. Die Gäste glichen wenig später in Unterzahl aus. Jaroslav Hafenrichter ließ Adler-Torwart Felix Brückmann bei einem Konter keine Chance und stellte auf 1:1 (13.). In Minute 16 erzielte Verteidiger Sinan Akdag nach starker Vorlage von Matthias Plachta das 2:1 für Mannheim. Im Mittelabschnitt erhöhte Stefan Loibl auf 3:1 (31.). 6,6 Sekunden vor der zweiten Pause schnürte Akdag einen Doppelpack und traf zum 4:1 (40.). Im letzten Drittel verkürzte David Stieler auf 2:4 (45.).

Für die Adler geht die Runde am 22. März (18.30 Uhr) mit einem Heimspiel gegen die Wolfsburg Grizzly Adams weiter. cap