Mannheim. Die Adler Mannheim haben den nächsten Sieg in der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) geholt, nehmen aber nur zwei Punkte mit. Drei Tage nach dem 4:2-Heimerfolg gegen die Bietigheim Steelers gewann die Mannschaft von Cheftrainer Bill Stewart am Mittwochabend zu Hause mit 3:2 (1:2/0:0/1:0/SO) gegen die Straubing Tigers.

Die ersten Minuten des ersten Drittels gingen vor 6788 Zuschauern in der SAP Arena klar an die Adler. In der achten Minute schaltete Nigel Dawes nach einem Schuss von Jordan Szwarz am schnellsten und staubte zur verdienten 1:0-Führung ab. Ein Straubinger Doppelschlag innerhalb von 13 Sekunden brachte die Kurpfälzer wenig später aus dem Konzept. Erst traf JC Lipon zum 1:1-Ausgleich (10.), dann stellte Trenton Bourque auf 1:2 aus Adler-Sicht (11.). Im torlosen Mittelabschnitt vergab Mannheims Stürmer Borna Rendulic einen Penalty (30.). Im letzten Drittel glich Matt Donovan die Partie wieder aus – 2:2 (50.). Im Penaltyschießen traf nur der Mannheimer Matthias Plachta.

Am Freitagabend (19.30 Uhr) geht es für die Adler zum amtierenden DEL-Meister Eisbären Berlin.