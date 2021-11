2Gplus und neue Zuschauergrenze bei Adler-Heimspielen

Mannheim. Mit der ausgerufenen Alarmstufe II in Baden-Württemberg müssen nun auch die Adler Mannheim weitere Regeln bei ihren Heimspielen umsetzen. So gilt nun die 2Gplus-Regel in der SAP Arena, teilten die Adler mit. Zwar sind wie bisher nur Genesene und Geimpfte Zuschauer zugelassen. Diese benötigen für den Zutritt nun aber zusätzlich einen negativen Corona-Test. Dabei darf ein zertifizierter Antigen-Schnelltest bei Spielbeginn höchstens 24 Stunden alt sein, ein PCR-Test darf nicht älter als 48 Stunden sein.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Laut Hygieneregeln der SAP Arena, auf die die Adler in ihrer Mitteilung verweisen, sind asymptomatische Kinder unter sechs Jahren und noch nicht eingeschulte Kinder generell von der Testpflicht befreit. Dies gelte auch für Schülerinnen und Schüler, die an den regelmäßigen Testungen im Rahmen des Schulbesuchs teilnehmen. Ein Schülerausweis sei als Nachweis ausreichend.

Zuschauerkapazität auf 50 Prozent begrenzt

Außerdem sind künftig nur noch 7.000 Zuschauer in der SAP Arena erlaubt. Da somit nur noch 50 Prozent der Plätze zu Verfügung stehen, setzen die Adler den Kartenvorverkauf für die Heimspiele gegen München, Wolfsburg und Düsseldorf aus. Alle bereits erworbenen Tickets behalten jedoch ihre Gültigkeit.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Die neue Corona-Verordnung in Baden-Württemberg wurde am Dienstag verkündet und trat am Mittwoch in Kraft.

Weitere Informationen zum Hygienekonzept der SAP Arena finden Sie unter www.saparena.de/hygiene.