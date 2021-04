Mannheim. Die Adler Mannheim stehen in der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) vor dem Aus. In der Verlängerung hat die Mannschaft von Cheftrainer Pavel Gross das erste Spiel der Best-of-three-Viertelfinalserie gegen die Straubing Tigers verloren. In der SAP Arena kassierten die Kurpfälzer am Dienstagabend eine 2:3 (2:2/0:0/0:0/OT)-Niederlage.

Zunächst ging es gut los für die Adler. Nach gerade einmal 2:05 Minuten erzielte Verteidiger Denis Reul das 1:0 für Mannheim. Nur acht Sekunden später kamen die Gäste zum 1:1-Ausgleich durch Antoine Laganière (3.). Im Powerplay brachte Taylor Leier die Adler wieder in Führung – 2:1 (14.). Doch in der 19. Minute bewies auch Straubing Überzahlqualitäten, Andreas Eder stellte auf 2:2. Nach zwei torlosen Dritteln, in denen die Tigers die besseren Möglichkeiten hatten, ging es in die Over-Time. Dort erzielte Jeremy Williams nach 1:39 Minuten das Siegtor für die Niederbayern.

Das zweite Playoff-Viertelfinale folgt am Donnerstag (19:30 Uhr) in Straubing. Verlieren die Adler auch dieses Match, ist die Saison für den Deutschen Meister von 2019 gelaufen. Das mögliche dritte Spiel ist für Samstag (17.30 Uhr) terminiert, die Adler hätten dann Heimrecht.

