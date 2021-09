2:0 – Adler Mannheim gewinnen den Klassiker gegen Köln

Mannheim. In der Deutschen Eishockey Liga (DEL) haben die Adler Mannheim am Donnerstagabend den sechsten Sieg in Folge sichergestellt. Mit 2:0 (1:0/1:0/0:0) entschied die Mannschaft von Cheftrainer Pavel Gross den DEL-Klassiker gegen die Kölner Haie für sich.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

In einer hochintensiven Partie in der SAP Arena waren die Adler, die auf fünf Spieler verzichten mussten, das aktivere Team im ersten Spieldrittel. Die 1:0-Führung für Mannheim in der zwölften Minute erzielte Jordan Szwarz im Powerplay. Nach der ersten Pause kamen die Gäste aus dem Rheinland deutlich verbessert auf das Eis zurück und erspielten sich mehrere gute Torgelegenheiten. Doch das Team von Pavel Gross glänzte im zweiten Abschnitt erst mit starken Abwehraktionen – und schließlich mit Effektivität: Andrew Desjardins erhöhte nach feinem Zuspiel von Ilari Melart auf 2:0 (35.). Im Schlussdrittel blieb die Begegnung packend, Tore fielen jedoch keine mehr.

Für die Adler geht es am Samstag (18.30 Uhr) mit einem Gastspiel bei den Iserlohn Roosters weiter.