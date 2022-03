0:2-Heimniederlage - Adler Mannheim verlieren auch gegen Bremerhaven

Mannheim. In der Deutschen Eishockey Liga (DEL) haben die Adler Mannheim am Freitagabend die zweite Niederlage in dieser Woche bezogen. Gegen die Fischtown Pinguins aus Bremerhaven setzte es für die Mannschaft von Cheftrainer Pavel Gross ein 0:2 (0:0/0:0/0:2) in der heimischen SAP Arena. Damit fallen die Kurpfälzer in der Tabelle auf Platz fünf zurück.

Drei Tage nach dem 4:0-Heimsieg gegen Schwenningen und zwei Tage nach dem 3:6 in Iserlohn lieferten sich Mannheim und Bremerhaven ein ausgeglichenes erstes Drittel mit guten Chancen auf beiden Seiten, Treffer gab es zunächst jedoch nicht. Auch im zweiten Abschnitt, der sich spielerisch schwächer gestaltete, blieb es torlos. Im Schlussdrittel traf dann der Bremerhavener Jan Urbas nach nur 31 Sekunden zum 0:1 aus Adler-Sicht (41.). Im Mannheimer Powerplay legte Ross Mauermann nach einem Konter das 0:2 nach (52.). Dabei blieb es.

Das nächste Spiel der Adler ist für Sonntag (14 Uhr) vorgesehen. Dann sind die Mannheimer zu Gast in Bremerhaven.