WM-Kandidat Prömel von der TSG Hoffenheim bei Niederlage mit Knöchelverletzung raus

Sinsheim. Mittelfeldspieler Grischa Prömel von der TSG 1899 Hoffenheim hat sich im Bundesligaspiel gegen RB Leipzig offensichtlich schwerer verletzt. Der 27-Jährige, der auf der vorläufigen Liste an Spielern steht, die Bundestrainer Flick letztlich für sein Aufgebot für die Weltmeisterschaft in Katar nominieren kann, musste am Samstag bei der 1:3-Heimniederlage gegen RB Leipzig nach nicht einmal einer Viertelstunde vom Platz getragen werden. Prömel selbst zeigte nach einem unglücklichen Zweikampf mit einer Gestik an, dass etwas gerissen oder gebrochen ist, bevor sein rechtes Sprunggelenk verbunden wurde.

Hoffenheim geriet direkt nach dem Schock früh in Rückstand, Christopher Nkunku traf zur Leipziger Führung (17.). Nach dem Seitenwechsel erzielte TSG-Spieler Georginio Rutter per Kopf den 1:1-Ausgleich (50.). Doch Leipzig antwortete prompt, erneut war Nkunku erfolgreich (57.). Für die Entscheidung sorgte dann Dani Olmo (69.).

Die TSG Hoffenheim steht nach der Niederlage am 13. Spieltag mit 18 Punkten auf Rang neun. Am Mittwoch ist das Team von Andre Breitenreiter bei Eintracht Frankfurt gefordert. Spielbeginn ist um 20.30 Uhr.