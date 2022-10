Wiedersehen ohne Gelüste

Sinsheim. Manchmal hat es doch seine Vorteile, wenn der Trainer aus eigener Erfahrung weiß, wie das so ist, wenn der Ball einfach nicht häufiger ins Tor will. André Breitenreiter war einst Stürmer in der Bundesliga. Keiner mit überragender Abschlussqualität, aber 28 Tore in 144 Erstligaeinsätzen für Clubs wie den Hamburger SV oder den VfL Wolfsburg sind mehr als respektabel.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Was hat denn der heutige Trainer der TSG Hoffenheim unternommen, als sein 25 Jahre jüngeres Ich Chance um Chance ausließ, so wie seine Hoffenheimer Elf zuletzt beim 1:1 in Berlinund 1:2 gegen Bremen? „Ich habe mir nach dem Training ganz viele Bälle genommen, um einen Automatismus zu entwickeln, weil ich weiß, wie es ist. Da spielt sich viel im Kopf ab“, sagt der TSG-Trainer vor dem Freitagabendspiel der Hoffenheimer bei Schalke 04 (20.30 Uhr/DAZN).

Ein Lächeln huscht über sein Gesicht, als Breitenreiter gefragt wird, wie er seinem Team denn in der aktuellen Situation helfen kann. „Wir haben jeden Tag Torschusstraining gemacht“, sagt er dann. Durchaus zur Zufriedenheit des Trainers. „Der Ball muss im Netz zappeln. Ich kann nur sagen: Im Training diese Woche hat das Netz sehr oft gezappelt“, berichtete Breitenreiter. Der Auftakt zum Flutlichttriple gegen die Aufsteiger aus Bremen und Schalke ging am vergangenen Freitag 1:2 verloren. An diesem Freitag und dann gleich wieder am Dienstag im DFB-Pokal (20.45 Uhr/Sky) heißt der Gegner S04. Problem dabei: „Es ist schwierig, sich über das zweite Spiel Gedanken zu machen, wenn das erste noch nicht gelaufen ist.“

Mehr zum Thema Mannheimer Morgen Plus-Artikel Fußball Hoffenheim hat genug von Unentschieden Mehr erfahren 9. Spieltag Füllkrug führt Bremen zum Sieg gegen Hoffenheim Mehr erfahren Bundesliga Hoffenheim-Coach lobt Defensivarbeit Mehr erfahren

Dieses schnelle Wiedersehen binnen weniger Tage macht das Duell für Breitenreiter spezieller als die eigene Vergangenheit 2015/16 auf Schalke. „Mit mehr als sechs Jahren Abstand ist es für mich nichts Besonderes“, sagt der Mann aus Langenhagen über das Wiedersehen mit Schalke, wo Platz fünf nicht reichte, um in einer zweite Saison mit S04 zu gehen. „Dafür mag ich den Verein viel zu sehr, als dass ich da irgendwelche Gelüste verspüren würde“, sagt André Breitenreiter.

Trifft die Hoffenheimer Offensive häufig ins Tor, trifft es wahrscheinlich Schalkes Trainer Frank Kramer (2012 interimsweise auch mal Hoffenheimer Trainer) in Sachen Entlassung „Für uns ändert sich dadurch nichts, unser Fokus ist ausschließlich auf unsere Mannschaft gerichtet“, sagt Breitenreiter zur kuriosen Konstellation, wonach der einst als Schalke-Trainer nach einem 4:1 in Hoffenheim geschasste Breitenreiter nun als TSG-Chef bei Schalke für einen Trainerwechsel sorgen könnte.