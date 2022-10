Von Florian Huber

André Breitenreiter ist ein konsequenter Typ. Wer als Trainer wie eben Breitenreiter nach dem 5:1 in der zweiten Pokalrunde gegen Schalke 04 von einem „nahezu perfekten Spiel“ seiner TSG Hoffenheim spricht, der kann dann in der Videoanalyse nicht päpstlicher als der Papst sein. Und so zeigte der Fußballlehrer keine einzige negative Szene aus dem Spiel. „Auch nicht das

...