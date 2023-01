Zuzenhausen. Die österreichische Fußball-Nationalspielerin Katharina Naschenweng wechselt innerhalb der Bundesliga von der TSG 1899 Hoffenheim zum FC Bayern München. Die Linksverteidigerin wird Hoffenheim im Sommer nach fünf Jahren verlassen, wie die TSG am Dienstag mitteilte. In München unterschrieb Naschenweng einen Dreijahresvertrag. In dieser Saison traf die 25-Jährige bereits fünf Mal.

