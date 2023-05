Vogt und Kaderabek droht Saisonaus bei der TSG Hoffenheim

Sinsheim. Fußball-Bundesligist TSG 1899 Hoffenheim muss im Abstiegskampf auf zwei erfahrene Spieler verzichten. Abwehrchef Kevin Vogt (31) und Außenbahnspieler Pavel Kaderabek (31) droht das vorzeitige Saisonaus, wie Trainer Pellegrino Matarazzo am Donnerstag mitteilte. Vogt sei diese Woche am Knie operiert worden. "Für den Rest der Saison ist er fraglich." Das gilt auch für Kaderabek. "Kaderabek hat sich muskulär verletzt, er ist auch fraglich für den Rest der Saison. Wir werden sehen, ob er noch ein Spiel machen kann", sagte Matarazzo vor dem Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt am Samstag (15.30 Uhr/Sky).

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Da auch Kevin Akpoguma (gesperrt) fehlt und Ozan Kabak angeschlagen ist, muss Matarazzo hinten improvisieren. Die TSG kämpft in der Schlussphase einer schwierigen Saison noch gegen den Abstieg. "Das Entscheidende ist nicht der Gegner, ist nicht Eintracht Frankfurt. Das Entscheidende sind wir", sagte der 45-Jährige. Die TSG liegt nur einen Punkt vor dem Relegationsplatz und zwei Zähler vor einem direkten Abstiegsplatz.