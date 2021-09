Sinsheim. Die TSG Hoffenheim hofft im Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg auf das Ende der Negativserie von vier sieglosen Spielen in der Fußball-Bundesliga. Mit einem Erfolg im Duell mit dem noch ungeschlagenen Tabellenzweiten will das Team von Trainer Sebastian Hoeneß an diesem Samstag (15.30 Uhr/Sky) eine Trendwende einleiten. Verzichten muss die TSG weiterhin auf die langzeitverletzten Ermin Bicakcic, Benjamin Hübner und Havard Nordtveit. Zu der Partie werden rund 8000 Fans erwartet.

