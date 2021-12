TSG Hoffenheim will gegen Mönchengladbach siegreichen Jahresabschluss

Sinsheim. Die TSG 1899 Hoffenheim will ihre starke Hinrunde in der Fußball-Bundesliga mit einem Sieg gegen Borussia Mönchengladbach veredeln. Bei einem Erfolg in der Partie an diesem Samstag (15.30 Uhr/Sky) geht das Team von Trainer Sebastian Hoeneß auf einem Champions-League-Platz in die kurze Weihnachtspause. Die Chancen dafür stehen nicht schlecht.

Bei den seit fünf Spielen ungeschlagenen Hoffenheimern beginnt zum ersten Mal seit seiner langen Verletzungspause Pavel Kaderabek als rechter Außenverteidiger. Nur auf der Bank sitzen Stürmer Ihlas Bebou, der seinen Vertrag unter der Woche bis 2026 verlängert hatte, und Spielmacher Christoph Baumgartner. Verzichten muss die TSG auf die verletzten Ermin Bicakcic, Jacob Bruun Larsen und Robert Skov.

Das Gladbacher Team von Trainer Adi Hütter hat die vergangenen vier Spiele in der Fußball-Bundesliga verloren. Hütter nimmt insgesamt fünf Änderungen gegenüber der Niederlage gegen Eintracht Frankfurt vor. Neben Kramer und Stindl rücken auch Patrick Herrmann, Stefan Lainer und Marcus Thuram in die Anfangsformation.

