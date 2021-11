TSG Hoffenheim verliert beim VfL Bochum

Bochum. Mit dem dritten Sieg im fünften Heimspiel hat Aufsteiger VfL Bochum den Sicherheitsabstand zu den Abstiegsplätzen in der Fußball-Bundesliga gewahrt. Die lange Zeit sehr verhaltene Revierelf bezwang am Samstag die TSG 1899 Hoffenheim in einem furiosen Schlussspurt mit 2:0 (0:0) und verbesserte sich damit zunächst auf den 12. Tabellenplatz. Die auswärtsschwachen Hoffenheimer hingegen verpassten den Anschluss an die internationalen Startplätze. In den vergangenen 14 Bundesligaspielen in der Fremde gewannen die Kraichgauer nur eins. Vor 19 600 Zuschauern im Ruhrstadion erzielten die kurz zuvor eingewechselten Soma Novothny (66. Minute) und Milos Pantovic (90.+7) die Tore. VfL-Torhüter Manuel Riemann vergab noch einen Foulelfmeter (76.).

