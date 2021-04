TSG Hoffenheim kehrt mit Remis aus Freiburg zurück

Freiburg. Die TSG Hoffenheim ist über ein Unentschieden beim Auswärtsspiel gegen den SC Freiburg nicht hinausgekommen. Am Samstag trennte sich die Mannschaft von Trainer Sebastian Hoeneß mit einem 1:1 (1:0) von den Breisgauern. Die Hoffenheimer Führung aus der 40. Minute durch einen Kopfballtreffer von Andrej Kramaric glich Freiburgs Vicenzo Grifo per Foulelfmeter in der 81. Minute aus. Kevin Vogt hatte den ehemaligen TSG-Akteur Ermedin Demirovic am Fuß getroffen. Nach Eingreifen des Videoschiedsrichters verlegte der Unparteiische Manuel Gräfe, der zuerst auf Freistoß entschieden hatte, den Tatort in den Strafraum.

AdUnit urban-intext1