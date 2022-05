Zuzenhausen. Die TSG 1899 Hoffenheim will im letzten Spiel der Bundesligasaison endlich die Serie von acht sieglosen Spielen beenden. Vor der Partie am Samstag (15.30 Uhr/Sky) bei Borussia Mönchengladbach steht bereits fest, dass die Kraichgauer die angestrebte Europa-League-Teilnahme verpasst haben. Am Ende wird die TSG den achten oder neunten Tabellenplatz belegen. Trainer Sebastian Hoeneß will unbedingt mit einem Erfolgserlebnis aus der Saison gehen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1