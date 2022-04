TSG Hoffenheim hofft bei Eintracht Frankfurt auf die Wende

Hoffenheim/Frankfurt. Nach fünf sieglosen Spielen kämpft die TSG 1899 Hoffenheim am Samstag (15.30 Uhr/Sky) bei Eintracht Frankfurt um die Wende. Das Team von Sebastian Hoeneß braucht in der Fußball-Bundesliga dringend Punkte, um nicht den Anschluss an die Europacup-Plätze zu verlieren. Der 39-Jährige muss mit zahlreichen Ausfällen zurechtkommen, unter anderem ist Offensivmann Christoph Baumgartner gelbgesperrt.

Bei den personell angeschlagenen Hoffenheimern fehlt zudem Kapitän Benjamin Hübner (Rückenprobleme). Auch die angeschlagenen Wackelkandidaten Florian Grillitsch und Dennis Geiger sind nicht dabei. Dafür spielt Stefan Posch, der sich beim Spiel gegen Fürth eine Platzwunde am Kopf zugezogen hatte, in der Abwehr.

"Wir sind jetzt Jäger, die Saison ist nicht vorbei. Natürlich hätten wir uns gerne eine andere Ausgangsposition erarbeitet", sagte Hoeneß vor dem 31. Spieltag. Die Hoffenheimer kehrten von den beiden vergangenen Auswärtsreisen zu Hertha BSC und RB Leipzig jeweils mit einem 0:3 zurück.

Eintracht mit Rückkehrer Trapp im Tor gegen Hoffenheim

Nationaltorwart Kevin Trapp bestreitet in der Bundesliga-Partie gegen die TSG 1899 Hoffenheim sein 250. Pflichtspiel für Eintracht Frankfurt. Der Einsatz des 31-Jährigen am Samstag war bis zuletzt ungewiss, da er sich beim Europa-League-Sieg in Barcelona eine Handgelenksverletzung zugezogen hatte und beim 0:2 bei Union Berlin von Jens Grahl vertreten wurde.