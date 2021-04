TSG Hoffenheim hofft auf Kramaric-Verbleib

Freiburg. Andrej Kramaric war zwar "eher unzufrieden mit dem Ergebnis". Von der Leistung her sei das 1:1 (1:0) beim SC Freiburg für die TSG 1899 Hoffenheim aber "erneut ein Schritt nach vorne gewesen". Daran müssten er und seine Kollegen "in den letzten Spielen anknüpfen", sagte der Stürmerstar am Samstag. Auf Schalke, Bielefeld und die Hertha treffen die Kraichgauer diese Saison noch. Daran, dass es auch danach für sie in der Fußball-Bundesliga weitergeht, zweifelt kaum einer. Deutlich spannender ist die Frage, was im Sommer aus Hoffenheims Toptorschütze Kramaric wird.

In Freiburg zeigte der kroatische Vizeweltmeister erneut, wie wichtig er für die TSG ist. Mit seinem 17. Saisontor brachte er die Gäste in der 40. Minute in Führung und stellte seine bisherige Bestmarke aus der Spielzeit 2018/2019 ein. "Er haut sich rein, hat teilweise sogar an der eigenen Box Situationen verteidigt", lobte Trainer Sebastian Hoeneß anschließend auch den defensiven Einsatz des Angreifers. Doch darf sich der Coach auch über die Saison hinaus an Kramaric erfreuen?

Der Vertrag des 29-Jährigen gilt nur noch bis Ende Juni 2022. Zuletzt häuften sich wieder die Gerüchte über einen möglichen Abschied des Nationalstürmers in diesem Sommer. "Grundsätzlich bin ich da immer Optimist und so wie ich ihn gerade erlebe in unserem Kreis, erkenne ich zumindest keine Tendenzen", sagte Hoeneß nach dem Remis in Freiburg. "Ich glaube, jeder Trainer hofft, dass gute Spieler bleiben und so hoffe ich das bei Andrej natürlich auch." Der Offensivmann sei "voll und ganz hier und bei der Sache", betonte Hoeneß, "und das wird er auch weiterhin bleiben, da bin ich mir ganz sicher".