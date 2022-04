Für die TSG Hoffenheim kommt es in der Fußball-Bundesliga weiter knüppeldick. Die Europapokalplätze rücken nach dem 2:2 (1:1) bei Eintracht Frankfurt, dem sechsten sieglosen Spiel in Folge, in immer weitere Ferne. Noch dazu reißt das Verletzungspech der Kraichgauer einfach nicht ab. Und immer trifft es denselben Mannschaftsteil: die Verteidigung.

Mit Kevin Akpoguma und Havard Nordtveit

...