TSG Hoffenheim gewinnt Testspiel gegen Karlsruher SC

Zuzenhausen. Die TSG Hoffenheim hat ein Testspiel am Mittwoch gegen den Karlsruher SC mit 5:0 (2:0) gewonnen. Maximilian Beier (24. Minute), Christoph Baumgartner (27.) brachten die Hausherren auf dem Gelände des FC Zuzenhausen in Halbzeit eins in Führung, teilte die TSG mit. Marco John (60.), Kasim Adams durch einen Foulelfmeter (83.) und Gautier Ott (90.) machten den Endstand in Durchgang zwei perfekt.

Laut einer Mitteilung wurde das unter Ausschluss der Öffentlichkeit ausgetragene Testspiel kurzfristig anberaumt. „Ich bin mit dem Ergebnis und der Haltung, die unsere Mannschaft heute gezeigt hat, sehr zufrieden. Es war unglaublich wichtig, kurzfristig noch ein Testspiel zu organisieren, weil viele Spieler erst im späten Verlauf der Vorbereitung zum Team gestoßen sind“, wurde Alexander Rosen, Direktor Profifußball, dazu auf der Homepage zitiert.